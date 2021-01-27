Отрезал без предупреждения: растолстевшая Гузеева лишилась части себя

Лариса Гузеева в своем "Инстаграм" показала кадры своего неудачного преображения. Ведущая в кресле парикмахера сокрушалась о том, что ей неудачно обрезали челку. По словам Гузеевой, из-за ЧП она плакала в туалете, пока парикмахер смеялся и ломился к ней в дверь.
Коллеги и подруги Ларисы Гузеевой попытались поддержать свою любимицу и предложили ей повязать платочек на голову, чтобы не было видно всего этого ужаса. Ведущая заявила, что из-за этого придется отменять съемки, так как она не знает, как показаться людям. При этом, как выяснилось, стилист отрезал челку без предупреждения. Это возмутило коллег телеведущей.
"Прямо даже и не знаю. На какую-то пожилую Клеопатру по-моему похожа! Я его сейчас убью!" – нервно сказала Лариса Гузеева смеющемуся парикмахеру.
Ранее Лариса Гузеева в личном блоге поделилась кадрами подготовки к первому рабочему дню после новогодних праздников. По словам звезды, она набрала лишний вес и теперь собирается голодать.
Напомним, в прошлом году Лариса Гузеева пролежала в детокс-клинике для коррекции фигуры. После выписки она похудела, но потом опять вернулась к прежнему виду.
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