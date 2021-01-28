Старшая дочь не явилась на похороны Грачевского из-за глубокой обиды

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с режиссером состоялась через три дня после трагедии. Проститься с основателем киножурнала "Ералаш" пришли его родственники, коллеги и поклонники. Зал Центрального Дома кино был заполнен людьми.
Среди них не оказалось старшей дочери Бориса Юрьевича. По словам Марка Рудинштейна, Ксения затаила на отца глубокую обиду после того, как он развелся с ее матерью Галиной Яковлевной и женился на телеведущей Анне Панасенко. Продюсер отметил, что Грачевский пытался помириться с наследницей, но тщетно.
Напомним, в настоящий момент активно обсуждается наследство, которое оставил режиссер. Говорят, Борис Юрьевич завещал все имущество и активы молодой жене Екатерине Белоцерковской, которая в прошлом году родила от него сына Филиппа.
В светской тусовке предполагают, что за наследство Бориса Грачевского развернется настоящая война. О своих правах могут заявить другие дети основателя "Ералаша". Например, несовершеннолетняя дочь Василиса, матерью которой является вторая жена режиссера Анна.
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