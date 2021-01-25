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Адвокат предсказала страшную грызню за шикарное наследство Грачевского

Адвокат предсказала страшную грызню за шикарное наследство Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Грачевский оставил после себя щедрое наследство. Адвокат Маргарита Гаврилова высказалась о будущем имущества режиссера "Ералаша".
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В программе "Звезды сошлись" на НТВ гости шоу пришли к выводу, что борьбы за наследство не избежать. Ведь Борис Грачевский написал завещание и пожелал оставить все наследство молодой жене и маленькому сыну Филиппу, которому всего девять месяцев.

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Адвокат Маргарита Гаврилова отметила, что оспорить можно что угодно, главное, понимать, какая будет конечная цель. Если существует последняя воля, оформленная надлежащим образом, то сделать это будет очень сложно.

Она пожалела молодую вдову Бориса Грачевского. "Предстоит страшная битва, судя по тому, какие страшные истории разворачивались вокруг Грачевского и "Ералаша", – заявила юрист.

Напомним, режиссер умер 14 января в возрасте 71 года. Еще в конце декабря он заболел коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц. Врачи боролись за жизнь Бориса Грачевского, но безуспешно.

На панихиде присутствовали многие коллеги и друзья звезды экрана, а также его родные. Проститься с режиссером пришла его вторая жена Анна Грачевская, которая родила от него дочку Василису. А вот первая супруга и старшая дочь создателя "Ералаша" так и не появились на похоронах.

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Автор: 25 января 2021, 14:10 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Борис Грачевский показал свой кабинет

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