"Могу часами напролет": Сюткин рассказал о главной страсти

Валерий Сюткин – тот самый исполнитель, который собрался с силами и прошел невероятно большой путь от выступлений в любительских группах до популярного музыканта с миллионами поклонников самого разного возраста. Не секрет, что сейчас он является человеком достаточно обеспеченным, однако сам певец все отрицает.

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