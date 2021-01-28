"Могу часами напролет": Сюткин рассказал о главной страсти

Артист рассказал, что все еще не считает себя богатым и мечтает заработать."У меня нет ощущения, что я как-то космически богат. Завидую людям с предпринимательской жилкой. Ведь богатый человек – это кто? Тот, который зарабатывает столько денег, сколько не может потратить его жена", – посмеялся он, отметив, что такого уровня он пока не сумел достичь.
Сегодня Валерия Миладовича часто зовут на разные мероприятия. Он утверждает, что "готов ехать, веселиться, но только за предоплату". Однако бывают и исключения.
Валерий Сюткин считает себя счастливым человеком, потому что его работа – заниматься любимым делом. Он никогда не думал о смене профессии. "Я ведь почему стал музыкантом? Потому что получаю удовольствие от того, что играю на гитаре. Могу часами напролет это делать", – заявил артист. Он советует всем много трудиться над тем, что нравится. "Когда ты чем-то по-настоящему увлечен, у тебя нет времени на какие-то тревожные мысли", – пояснила звезда.
Любовь к упорному труду певец старается прививать и своим детям. "Я всегда говорю своим детям, что жизнь коротка, поэтому нужно быстро прощать, но медленно целоваться и любить. Это главная мудрость в жизни", – подчеркнул артист.
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