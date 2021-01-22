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"Кишка тонка выйти из удобного альянса": Сюткин бросил маленького сына ради музы

Валерий Сюткин. Фото: City News Moskva//www.globallookpress.com
В жизни Валерия Сюткина было три брака. С первой женой его развели финансовые трудности, а со второй – другая женщина. В программе "Судьба человека" он рассказал, как оставил маленького сына ради большой любви.
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Решение далось исполнителю крайне непросто. Он рассказал, что в их отношениях не было никаких проблем. "Все было хорошо, пока я не встретил в жизни то, что называется любовью, – поделился артист. Он отметил, что именно тогда понял всю глубину этого чувства. Ему хотелось делать все для избранницы.

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 Валерий Миладович Сюткин

Валерий Миладович Сюткин певец

"Когда я встретил Виолу, то получил шанс жить как джентльмен. Во-первых, она обаятельна, во-вторых, умна, в-третьих, она – человек, который стимулирует. Она – муза. У нас был роман", – признался он. Какое-то время Валерий Миладович жил на две семьи, однако потом устал постоянно врать близким. Его беспокоило будущее сына, которому на тот момент было всего пять лет.

Под давлением новой возлюбленной исполнитель решился сделать этот шаг. "Виола мне сказала, что у меня кишка тонка выйти из удобного альянса. Я нашел в себе силы. Это трудно делать, глядя в глаза, и когда у тебя пятилетний сынишка бегает", – поведал Валерий Сюткин. "Трудно говорить: "Я встретил любовь... Вот это все вам, и я пошел"", – подчеркнул музыкант.

Валерий Сюткин женился на Виолетте. В 1996-м году у возлюбленных родилась дочь, которую назвали в честь матери, а в прошлом году у пары появился сын Лео.

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Автор: 22 января 2021, 15:15 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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