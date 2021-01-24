Внебрачный сын Грачевского заговорил о разделе имущества

На 72-м году жизни погибла звезда советского кинематографа. Борис Грачевский скончался из-за бушующей пандемии коронавируса. Несмотря на то, что прошло уже несколько недель, звездные дети все никак не поделят сбережения усопшего отца.

Если верить словам 36-летнего сына Грачевского, главным "подарком" от режиссера стали в первую очередь сообразительность и хорошие мозги. Что же касается материальных благ, то на них мужчина и не претендует.

Максим Красиков долгое время является ресторатором. Звездный наследник не жалуется на жизнь и спокойно справляется без посторонней финансовой поддержки. Даже в период коронакризиса бизнесмен смог сохранить свой доход и распрощаться с долгами.

Мужчина подметил, что никогда не рассчитывал на кошелек Бориса Юрьевича. Ведь режиссер не общался с внебрачным сыном, а уж тем более не содержал его финансово. Именно поэтому Максим не претендует на выплаты и отдает все юному наследнику.

"У него остался маленький сын, которому все и должно достаться. У него были отношения с моей мамой. И она захотела ребенка от него. Он мне никогда не помогал, а я не переживал, что не общаюсь с отцом", – признался Красиков.

Выяснилось, что Борис Грачевский действительно сторонился старшего отпрыска. Его мать работала в детском лагере "Орленок", где и познакомилась с художественным руководителем "Ералаша". Их роман был недолгим, но стремительным и страстным.

Сам же режиссер отрицал посторонние романтические связи. Борис Юрьевич регулярно развеивал домыслы журналистов и "отнекивался" от внебрачных детей.