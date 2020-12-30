"Я так обалдел": сын ввел Лазарева в ступор неожиданным вопросом

Изначально артист планировал работать, как и обычно, но пандемия внесла свои коррективы. Как отметил музыкант, на 31 декабря было запланировано множество концертов, но, увы, из-за ограничений все они отменились.
Сергей Лазарев в целом рад такому итогу, ведь у него будет возможность провести больше времени с семьей. Артист рассказал, что в его доме по традиции накрывают "русский" стол: оливье, жульен, холодец...
Дети певца уже попросили у Деда Мороза подарки. Дочь Аня заказала игрушки, а сын Никита накатал целый список, в котором есть и рюкзак, и лего, и модельки машин. При этом вручать малышам презенты артист будет не сам, говорит, что даже с бородой они его узнают, так что для этих целей предусмотрен аниматор.
Сергей Лазарев признался, что недавно сын озадачил его вопросом. Ребенок подошел и спросил: мол, правда ли, что Деда Мороза не существует. "Я обалдел", – заявил певец. Он даже не сразу нашелся, что ответить, но в итоге все же ему удалось убедить мальчика, что волшебник настоящий. Как оказалось, это в детском саду ребята рассказали Никите правду о том, откуда появляются подарки под елкой.
"В этот раз удалось его чуть-чуть перехитрить, но на следующий год, думаю, уже не получится", – говорит Сергей Лазарев.
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