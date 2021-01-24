На заговорившего о наследстве внебрачного сына Грачевского завели уголовное дело

Недавно объявился внебрачный сын Бориса Грачевского и объявил, что на наследство отца не претендует. Журналисты узнали, что на мужчину заведено уголовное дело.

В эфире программы "Ты не поверишь!" показали Максима Красикова – 36-летнего внебрачного сына Бориса Грачевского. Мужчина публично заявил на камеру, что не собирается вести борьбу за имущество отца с законными наследниками. Максим объявил, что при жизни кинорежиссер не оказывал ему финансовую поддержку, но зато он получил от звездного родителя хорошие гены, которые помогли ему стать бизнесменом.

Журналисты НТВ обратились в Таганский районный суд Москвы и выяснили, что против Максима Красикова возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса – "Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере". Внебрачный сын Бориса Грачевского является ресторатором, который пока не может наладить финансовые вопросы своего предприятия. Он имеет большие долги, которые, по его мнению, связаны с пандемией коронавируса. Мужчина полагает, что его незаслуженно обвиняют в нарушении уголовного кодекса, а история, которую рассматривает суд, с ним не связана.

Напомним, Максим Красиков считает, что наследство должно достаться Филиппу – маленькому сыну Бориса Грачевского от Екатерины Белоцерковской. По мнению мужчины, это будет справедливым и правильным стечением обстоятельств.