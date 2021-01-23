"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор

Молодому человеку не удалось долго хранить молчание. Сегодня Давид Манукян вышел на связь и развеял общественные домыслы. Ранее сообщалось, что мужчина якобы избивал звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.

Напомним, телеведущая обвинила бывшего возлюбленного в неподобающем поведении. По словам певицы, Давид поднимал на нее руку, постоянно скандалил и проводил свободное время с незнакомыми девушками.

Ольга Бузова не смогла скрыть конфликт с молодым человеком и рассказала об этом в личном блоге в "Инстаграм". Стоит отметить, что партнеры встречались полтора года. За это время они даже успели сыграть фиктивную свадьбу.

Сам же Манукян заверил, что никогда в жизни не избивал артистку. Если верить его коллеге Приятному Ильдару, все это время блогер вел себя достойно. Друг опубликовал переписку с Давидом в своем микроблоге и развеял всевозможные слухи.

"Бро, извини, но мне сейчас вообще не до этого. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил", – ответил Манукян.

Известно, что показания участников ссоры немного разнятся. К слову, давние знакомые Ольги Бузовой заступились за молодого человека. Так, Виктория Боня заявила, что даже если Дава действительно поднимал руку на артистку, в этом нет ничего предосудительного.

Однако многочисленные поклонники певицы не согласны с мнением инстадивы. Подписчики встали на защиту Ольги и завалили Викторию гневными комментариями. Остается только гадать, раскроют ли звезды подробности личной жизни.