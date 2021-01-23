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"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодому человеку не удалось долго хранить молчание. Сегодня Давид Манукян вышел на связь и развеял общественные домыслы. Ранее сообщалось, что мужчина якобы избивал звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.
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Напомним, телеведущая обвинила бывшего возлюбленного в неподобающем поведении. По словам певицы, Давид поднимал на нее руку, постоянно скандалил и проводил свободное время с незнакомыми девушками.

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Ольга Бузова не смогла скрыть конфликт с молодым человеком и рассказала об этом в личном блоге в "Инстаграм". Стоит отметить, что партнеры встречались полтора года. За это время они даже успели сыграть фиктивную свадьбу.

Сам же Манукян заверил, что никогда в жизни не избивал артистку. Если верить его коллеге Приятному Ильдару, все это время блогер вел себя достойно. Друг опубликовал переписку с Давидом в своем микроблоге и развеял всевозможные слухи.

"Бро, извини, но мне сейчас вообще не до этого. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил", – ответил Манукян.

Известно, что показания участников ссоры немного разнятся. К слову, давние знакомые Ольги Бузовой заступились за молодого человека. Так, Виктория Боня заявила, что даже если Дава действительно поднимал руку на артистку, в этом нет ничего предосудительного.

Однако многочисленные поклонники певицы не согласны с мнением инстадивы. Подписчики встали на защиту Ольги и завалили Викторию гневными комментариями. Остается только гадать, раскроют ли звезды подробности личной жизни.

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Автор: 23 января 2021, 17:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость
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да ладно , бабы любители сериалов и слушать бред от тупой бузовой,она не раз уже обвиняла мужиков, что её бьют, конечно этой твари удобно это говорит ,потому что вот такие как вы идиотки всему верите и когда услышали , что избил лживую Бузову кто то Так орать начинаете А ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? Вперед тупые орите ,бейтесь в истерике ,а с за что, если было так ,тварь били Просто тупорылые защитницы ничего не знают про алкоголичку,но заступиться за тварь надо
Гость
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Зато тварь Бузова вылила грязи СРАЗУ НА ВСЕХ и ей наплевать ТОЖЕ на всех,а кто она такая есть? <цензура> возомнила себя звЯздой хотя нет ничего в этой уродине,что у неё есть,чем можно заинтересовать окружающих и смешно,что такое количество подписчиков ПОНЯТНО,что всё накрутка ,боты Да а ней нет ничего,пустота
Гость
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Пусть сама Бузова расскажет почему,по каким обстоятельствам Дави поднимал руку А то поднял так просто и суди его?! Идиотка пусть расскажет почему каждый мужик её бил ,что они из одного гнезда? Почему ей надо верить? Она сама далеко не подарок Бузова сама вешается на любого , как на ледниковом на Авербуха и Ягудина возмущались многие на это Дави есть понимание,а <цензура> может просто ревновать,а может быть наконец эта шваль поймет,что далеко не идеал ,далека от творчества ,далека от семейной жизни
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