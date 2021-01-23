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Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой

Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева раскрыла необычный секрет Стаса Костюшкина на всю страну. Оказалось, что певец устроил для нее небольшое эротическое представление.
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В эфире программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева показала редкую видеозапись, которую сделал для нее Стас Костюшкин. Этот ролик телеведущая получила от певца в качестве подарка на день рождения. "Лера, это для тебя", – сказал мужчина в начале съемки и начал зажигательно танцевать на камеру. Все бы ничего, но в это время артист находился в бане и отправил звездной блондинке ни что иное, как свой стриптиз. В завершении ролика Стас Костюшкин снял с пояса полотенце и оказался полностью голым.

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Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Когда теледива показывала фрагмент записи в студии НТВ, жена Стаса Костюшкина сидела неподалеку. Лера Кудрявцева решила узнать у нее, всегда ли он поздравляет людей с праздниками таким экстравагантным образом. Супруга артиста спокойно восприняла увиденное и призналась, что ей он такие подарки на день рождения не преподносил.

Жена часто отпускает певца в поездки с друзьями, но всегда просит его брать с собой презервативы в случае непредвиденных обстоятельств интимного плана, так как заботится о своем здоровье. Она объявила, что смогла бы простить Стасу Костюшкину измену, так как в прошлом у нее был неприятный опыт отношений с мужчиной, который относился к ней недостаточно уважительно.

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Автор: 23 января 2021, 17:50 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Жена Костюшкина показала шпагат Волочковой

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