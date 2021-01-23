Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой

Лера Кудрявцева раскрыла необычный секрет Стаса Костюшкина на всю страну. Оказалось, что певец устроил для нее небольшое эротическое представление.

В эфире программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева показала редкую видеозапись, которую сделал для нее Стас Костюшкин. Этот ролик телеведущая получила от певца в качестве подарка на день рождения. "Лера, это для тебя", – сказал мужчина в начале съемки и начал зажигательно танцевать на камеру. Все бы ничего, но в это время артист находился в бане и отправил звездной блондинке ни что иное, как свой стриптиз. В завершении ролика Стас Костюшкин снял с пояса полотенце и оказался полностью голым.

Когда теледива показывала фрагмент записи в студии НТВ, жена Стаса Костюшкина сидела неподалеку. Лера Кудрявцева решила узнать у нее, всегда ли он поздравляет людей с праздниками таким экстравагантным образом. Супруга артиста спокойно восприняла увиденное и призналась, что ей он такие подарки на день рождения не преподносил.

Жена часто отпускает певца в поездки с друзьями, но всегда просит его брать с собой презервативы в случае непредвиденных обстоятельств интимного плана, так как заботится о своем здоровье. Она объявила, что смогла бы простить Стасу Костюшкину измену, так как в прошлом у нее был неприятный опыт отношений с мужчиной, который относился к ней недостаточно уважительно.