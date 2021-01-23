Пикантные фото Штурм в постели всполошили народ

Исполнительница шлягера "Школьный роман" обескуражила поклонников откровенными снимками в нижнем белье. Наталья Штурм выставила тело на обозрение.

54-летняя певица приобрела новый комплект нижнего белья и решила похвастаться им, лежа в постели. Звезда сделала на камеру пикантные кадры и разместила их в инстаграм-канале. На фотографиях женщина предстала в разных ракурсах. На первой публикации она сняла свою грудь в бюстгальтере, а на второй – повернулась к камере задом и оттянула в сторону резинку от трусов. Для антуража Наталья Штурм разбросала по кровати белые и розовые розы.

Провокационный вид артистки на фото вызвал массу негодования у ее поклонников. Многие фанаты отписались от инстаграм-канала звезды и заявили, что ей должно быть стыдно за такое поведение. По мнению россиян, для взрослой женщины и матери 17-летнего сына такие фотографии непозволительны.

"Коросты старческие по всем рукам – не позорься!", "Наташа, что с Вами происходит? Может, к психологу или лучше к психиатру?", "Вперёд на порносайт", "Скромнее надо быть", "Настоящие певицы знают себе цену, и их запомнят по песням, ну а вас по трусам", "Климакс он такой. Плюс одиночество.", "Мда, тетя совсем кукухой поехала" , – написали в комментариях пользователи Сети. Наталья Штурм проигнорировала критику в свой адрес и не стала отвечать на бурные возмущения поклонников.

