Показавший новорожденного сына Сюткин высказался о суррогатном материнстве: Устроили полную изоляцию

Три месяца назад у 62-летнего Валерия Сюткина родился сын. Малыша назвали Львом. Музыкант и его супруга Виола скрывали беременность, из-за чего некоторые поклонники предположили: семья воспользовалась услугами суррогатного материнства. Музыкант отреагировал на домыслы.

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