Штраф и лишение свободы: ведущий "Мужское/Женское" Гордон вляпался в судебное разбирательство за клевету

В эфире программы Александр Гордон якобы назвал Елену Миськову проституткой за то, что она купается в мужском внимании и тщательно выбирает себе потенциального мужа из десятков претендентов. История случилась три года назад. Однако девушка только сейчас решила написать заявление в полицию о клевете. Теперь Гордону грозит судебное разбирательство.
Как известно, в России недавно приняли закон о наказании за клевету, которое предполагает штраф в размере до пяти миллионов рублей и даже лишение свободы. Миськова ждала, когда закон примут на федеральном уровне и она сможет воспользоваться этим.
По словам Елены Миськовой, после передачи на нее обрушилась волна негатива, у нее начались проблемы с родственниками и испортились отношения с близкими и друзьями. В произошедшем девушка винит именно Александра Гордона, который якобы испортил ее славу, пишет "МК".
Напомним, что у Александра Гордона есть соведущая шоу "Мужское / Женское" – Юлия Барановская. Вместе они разбираются в трудных жизненных ситуациях разных людей и с помощью экспертов помогают гражданам прийти к истине.
Юлия Барановская настолько близко к сердцу воспринимает истории гостей программы, что ей нередко приходится пить успокоительные.
За время существования передачи "Мужское / Женское" Юлия Барановская и Александр Гордон смогли подружиться семьями, даже несмотря на частые разногласия в эфире.
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