"Сама позвала вас в свою спальню": Ида Галич о расставании с мужем

По сообщениям инсайдеров, телеведущая разочаровалась в супруге, который в итоге так и не смог добиться равного успеха. Артистка неоднократно признавалась, что муж зарабатывает значительно меньше нее, однако подчеркивала, что ее это не смущает. Девушка помогла Алану Бусиеву с развитием личного блога, но молодой человек до сих пор пребывает в тени звездной жены.
Ида Галич часто общается с подписчиками и отвечает на личное вопросы. Накануне блогер косвенно подтвердила слухи о расставании с супругом. Знаменитость заявила, что этот год был реально сложным. "Я понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, поэтому глупо на моем месте кричать, чтобы вы эту тему оставили в покое", – отметила артистка.
По словам Иды Галич, у них с Аланом Басиевым все хорошо, но у каждому по-своему, насколько это возможно. "У нас в жизни новый этап, у каждого свой", – призналась блогер.
В недавнем интервью артистка заявила, что планирует рождение второго ребенка, так как испытывает невероятное наслаждение от материнства. Правда, после этого звезда намерена лечь под нож пластического хирурга. Ида Галич мечтает о новой груди, правда, пока побаивается.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.