"Сама позвала вас в свою спальню": Ида Галич о расставании с мужем

Ида Галич и Алан Басиев поженились около двух лет назад, в начале 2020-го у пары родился первенец. Последнее время в Сети ходят слухи о том, что в семье популярного блогера не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

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