80-летняя Светличная напугала внезапным исчезновением после громкого заявления

Недавно Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился. Через несколько недель после госпитализации народная артистка перестала выходить на связь.

У Светланы Светличной, которая часто жалуется на плохое самочувствие, напряженные отношения с невесткой Ольгой и внучкой Марией. В эфире скандальных ток-шоу актриса говорила, что родные пытались отравить ее ртутью, чтобы заполучить квартиру в Ясенево. Потеряв доверие к родственникам, артистка решила переписать квадратные метры на чужих людей.

В беседе с журналистами Светличная отмечала, что ее соседи, в отличие от ее родных, – очень хорошие и благородные, поэтому разумно передать квартиру им. Стоило Светлане Афанасьевне сделать это заявление, как вдруг она пропала. Она перестала отвечать на звонки. "Мы забеспокоились, мало ли что", – пишет "Комсомольская правда".

О местонахождении и состоянии звезды фильма "Бриллиантовая рука" рассказал 37-летний актер Иван Николаев, который дружит со Светланой Афанасьевной. По его словам, артистка жива и здорова. Светличная просто сменила номер телефона, чтобы ей больше не звонили. Она больше не хочет говорить на личные темы.

Оказалось, что после больницы Светлана Светличная некоторое время провела в реабилитационном центре, где поправила здоровье. Где актриса встретит Новый год и проведет праздничные дни, неизвестно. Есть вероятность, что актриса воссоединится с родными после конфликта. Также возможно, что компанию ей составят соседи.