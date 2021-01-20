Бывшая жена Грачевского не дала дочери проститься с отцом: Ребенку это ни к чему

В минувшее воскресенье состоялись похороны Бориса Грачевского. На прощании с художественным руководителем "Ералаша" присутствовала и вдова, и бывшая жена Анна Панасенко, а вот восьмилетней дочери Василисы замечено не было.

В личном блоге вторая супруга режиссера объяснила, почему не дала ребенку проститься с папой. Как отметила телеведущая, девочка и так тяжело переживает смерть родителя. "Я нахожусь дома и поддерживаю дочку, которой сейчас непросто! Василиса не была и не могла быть там! Ребенку это ни к чему!" – написала Анна Панасенко.

Бывшая жена Бориса Грачевского подчеркнула, что принципиально не дает интервью, не комментирует ситуацию и не появляется в шоу на ТВ. Она попросила прессу оставить ее в покое. Напомним, ранее девушка сообщала, что смерть бывшего мужа стала для нее ударом. По словам Анны, она старается держаться из последних сил, чтобы не транслировать свое состояние дочери.

Борис Грачевский скончался 14 января в одной из столичных больниц. Создатель "Ералаша" так и не вышел из комы, в которую его ввели врачи в надежде, что таким образом организму будет проще справиться с последствиями ковида.

Продюсера госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце 2020 года. Многие уверены, что столь печальных последствий можно было бы избежать, если бы Борис Грачевский сразу обратился за помощью врачей и не занимался самолечением дома.