Интимные свечи голливудской звезды оказались опасными для жизни

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу имеет свой бизнес в сфере велнес-индустрии. Она запустила линию ароматических свечей для расслабления, но что-то пошло не так.

Продукция Гвинет Пэлтроу под маркой Goop оказалась небезопасна. Ароматическая свеча с игривым названием This Smells Like My Vagina ("Пахнет, как моя вагина") наделала много шума.

Одна из покупательниц пожаловалась на то, что свеча взорвалась прямо во время использования. Ароматическая лампада стояла в ее гостиной, как вдруг неожиданно раздался взрыв, и куски воска полетели в разные стороны, после чего начался пожар. Очевидно, что продукция Гвинет Пэлтроу не отвечает требованиям пожарной безопасности. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

"Я такого никогда не видела. Она могла сжечь дом дотла!", – приводит слова взбешенной покупательницы журнал Hello!

Пока не известно, намерена ли британка дать делу ход и оьратиться в правоохранительные органы в связи с произошедшим. Но уже точно понятно, что свечи с запахом вагины Гвинет Пэлтроу покупать не стоит.

Стоит отметить, что для жены Тони Старка этот скандал не первый. Ранее на нее не раз подавали в суд за некачественные вагинальные камни. Нефритовые яйца она продает также от своего бренда. По мнению разработчиков, они способны "увеличивать сексуальную энергию".