"Вечная память": Разин раздавлен известием о смерти известного продюсера

Андрей Разин принес искренние слова соболезнования близким Кауфмана. Известие стало ударом для основателя группы "Ласковый май".
По словам продюсера, Кауфман сделал многое для шоу-бизнеса конца 90-х и начала нулевых. Он отметил, что много лет знал коллегу. Так, Владимир Кауфман сделал успешными ряд звезд российского шоу-бизнеса.
Среди них Константин Легостаев, "Дискомафия" и многие другие. Так, вместе с Александром Морозовым продюсер организовал группу "Форум", где солистом был Виктор Салтыков. Несколько лет спустя "Форум" обновил состав и лидером стал популярный певец Сергей Рогожин.
Владимир Кауфман также занимался выступлениями известного в 70-х артиста Виктора Чистякова, которого называли гением пародии. Именно Владимир провожал звезду Советской эстрады на самолет, который разбился.
По поводу кончины продюсера помимо Андрея Разина высказался и Виктор Салтыков. Артист признался, что был шокирован этим известие. "Володя долго болел, но скрывал это от окружающих", – рассказал певец.
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