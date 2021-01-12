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"Вечная память": Разин раздавлен известием о смерти известного продюсера

Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Разин сообщил о кончине Владимира Кауфмана. Продюсер подарил стране многих талантливых артистов.
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Андрей Разин принес искренние слова соболезнования близким Кауфмана. Известие стало ударом для основателя группы "Ласковый май".

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 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

По словам продюсера, Кауфман сделал многое для шоу-бизнеса конца 90-х и начала нулевых. Он отметил, что много лет знал коллегу. Так, Владимир Кауфман сделал успешными ряд звезд российского шоу-бизнеса.

Среди них Константин Легостаев, "Дискомафия" и многие другие. Так, вместе с Александром Морозовым продюсер организовал группу "Форум", где солистом был Виктор Салтыков. Несколько лет спустя "Форум" обновил состав и лидером стал популярный певец Сергей Рогожин.

Владимир Кауфман также занимался выступлениями известного в 70-х артиста Виктора Чистякова, которого называли гением пародии. Именно Владимир провожал звезду Советской эстрады на самолет, который разбился.

По поводу кончины продюсера помимо Андрея Разина высказался и Виктор Салтыков. Артист признался, что был шокирован этим известие. "Володя долго болел, но скрывал это от окружающих", – рассказал певец.

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Автор: 12 января 2021, 10:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разин разрыдался у гроба Осина

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Констанин Легостаев, " Дискомафия", Сергей Рогожин- кто это? Мошенник Разин в трауре, соболезную! А почему без чёрного платка?
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