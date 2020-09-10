"Вешу 46 килограммов": худющая Мария Погребняк рассказала об анорексии

Мария Погребняк – счастливая жена и мать троих сыновей. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней с на II светской премии Mama's days Awards'2020.

Хейтеры то и дело пытаются как-то задеть припечатать жену известного футболиста-нападающего Павла Погребняка. Мол, и дистрофия у нее, и анорексия, булимия. Мария устала постоянно читать о себе подобный бред.

"Если бы я страдала анорексией, то не смога бы так много работать, вести одновременно столько разных проектов, быть жизнерадостной и спортивной, – говорит 31-летняя Погребняк. – Не смогла бы и проходить каждый день по 25 километров, как делаю это сегодня, – мы всей семьей ходим на длинные дистанции".

"Хочу заверить всех, кто обеспокоен моим здоровьем, – у меня все хорошо! – улыбается Мария. – У меня просто такая конституция, такой же по сложению и мой отец, и ничего специально я не делаю. При росте в 168 сантиметров я вешу 46 килограммов".

По заверению Марии, никаких секретов для поддержания хорошей фигуры у нее нет. "Я ем трижды в день завтрак обед и ужин, – говорит она. – Но у меня нет перекусов между приемами пиши. А на завтрак – до 9 утра – я могу себе позволить все, что хочу, включая торт".

Рассказала Маша и про свои вкусовые привычки: "Не люблю жирное, плохо отношусь к сладкому – оно разрушает наш иммунитет. Мне про это рассказал мой брат-микробиолог. Уже полгода, по примеру Криштиану Роналду, не ест сладкое и мой муж – говорит, что намного лучше стал себя чувствовать. Зато налегает на куриную грудку с овощами, поэтому у него много сил, бодрости и энергии".