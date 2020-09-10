Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
10 сентября
Лента новостей
12:08
"Я жила с Киркоровым и видела его без одежды!": неожиданное признание Гусевой
12:06
Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой
11:58
Жена Бичевина из сериала "Содержанки" попала в лапы мошенников
11:51
Томский бизнесмен отказался участвовать в "умном голосовании" Навального
11:44
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
11:42
В России начался подъем заболеваемости COVID-19
11:30
Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"
11:26
Лукашенко высказался о политическом кризисе в Белоруссии: Такое случилось впервые в истории
11:19
В Москве на ТТК столкнулись грузовик и 5 автомобилей
11:13
Решившаяся на ЭКО Наташа Королева сообщила о втором ребенке
11:13
Найдены доказательства: секс-скандал с участием актера из сериала "Слуга народа" набирает обороты
10:51
Уличенные в романе Козловский и Акиньшина проводят время в Турции
10:38
"Вешу 46 килограммов": худющая Мария Погребняк рассказала об анорексии
10:34
Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево
10:26
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
10:08
Это знак! Народ в шоке от мистики в доме больной Заворотнюк
09:59
Увела из семьи: Наташа Королева утерла нос Алле Пугачевой
09:58
Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича
09:57
"Пру как лошадь": дочь Апексимовой откровенно о блате и знаменитых родителях
09:29
Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович
09:18
"Ему там весело": Бледанс о занимающемся сексом с парнями в бане муже
08:57
Стало известно о плачевном состоянии мужа после смерти Валентины Легкоступовой
08:42
Дочь Ефремова в подробностях поведала о чудовищных издевательствах
08:27
Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева
08:01
Алферова забыла надеть штаны: Почему в трусах?
06:04
"Выступаю за приговор": известная певица жестко приложила сердобольных защитников Ефремова
04:02
"Ноги растут не по дням, а по часам": россияне высмеяли Рудковскую
02:00
"Меняет дам со скоростью звука": бывший муж Евгении Лозы показал голые ноги новой пассии
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года
22:03
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
21:44
Летучая возбудила россиян истошными криками (видео)
21:41
Немцы нашли в крови Навального следы нового вида яда "Новичок"
21:13
Стали известны подробности смертельной аварии на воде в Сургуте
21:05
Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
20:54
Ефремова в СИЗО отпаивают валерьянкой и кормят вареной селедкой
20:31
В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли люди
20:24
Народ пришел в восторг от грязной выходки Пугачевой
20:21
Третьяковскую галерею раскритиковали за провокационную картину
19:46
Ночевали раздельно: дело о расчленении Энди Картрайта получило новый виток
19:37
"Хочу потерять сознание": заключенный Ефремов находится на грани
19:35
Мужчина с топором разгромил супермаркет в Петербурге
19:28
Обнимались и целовались: папарацци засняли Купера и Шейк на улице
19:16
"Хочу написать книгу": смертельное ДТП и суд над Ефремовым вдохновили Добровинского
19:05
Снова вместе? Женатый Хрусталев страстно поцеловал Варнаву взасос на глазах у толпы
18:58
В Тамбовской области рухнул церковный купол (видео)
18:50
Бородина не простила Моргенштерну награды "Женщина года": Не хочу просыпаться в этот мир
18:38
Звезда сериала "Сваты" Добронравов о любви народа: Палка о двух концах
18:34
Россиянка требует миллион рублей компенсации за травму от Козловского
18:30
Галкин поставил точку в разговоре о разводе с Пугачевой
18:24
"Сумасшедшая химия": Виктория Дайнеко боится по уши влюбиться в Алексея Воробьева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки – мнение эксперта
После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест
Референдуму об объединении России и Белоруссии предрекли провал
Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов
8 лет тюрьмы: оторопевший от приговора Ефремов схватился за стол
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Шоу-бизнес

"Вешу 46 килограммов": худющая Мария Погребняк рассказала об анорексии

Мария Погребняк. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Мария Погребняк – счастливая жена и мать троих сыновей. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней с на II светской премии Mama's days Awards'2020.
прочитано 1466 раз

Хейтеры то и дело пытаются как-то задеть припечатать жену известного футболиста-нападающего Павла Погребняка. Мол, и дистрофия у нее, и анорексия, булимия. Мария устала постоянно читать о себе подобный бред.

ПО ТЕМЕ

Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!

"Если бы я страдала анорексией, то не смога бы так много работать, вести одновременно столько разных проектов, быть жизнерадостной и спортивной, – говорит 31-летняя Погребняк. – Не смогла бы и проходить каждый день по 25 километров, как делаю это сегодня, – мы всей семьей ходим на длинные дистанции".

"Хочу заверить всех, кто обеспокоен моим здоровьем, – у меня все хорошо! – улыбается Мария. – У меня просто такая конституция, такой же по сложению и мой отец, и ничего специально я не делаю. При росте в 168 сантиметров я вешу 46 килограммов".

По заверению Марии, никаких секретов для поддержания хорошей фигуры у нее нет. "Я ем трижды в день завтрак обед и ужин, – говорит она. – Но у меня нет перекусов между приемами пиши. А на завтрак – до 9 утра – я могу себе позволить все, что хочу, включая торт".

Фото: Дни.ру

Рассказала Маша и про свои вкусовые привычки: "Не люблю жирное, плохо отношусь к сладкому – оно разрушает наш иммунитет. Мне про это рассказал мой брат-микробиолог. Уже полгода, по примеру Криштиану Роналду, не ест сладкое и мой муж – говорит, что намного лучше стал себя чувствовать. Зато налегает на куриную грудку с овощами, поэтому у него много сил, бодрости и энергии".

Автор: 10 сентября 2020, 10:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Отец рассказал о местонахождении исчезнувшей соратницы Тихановской
Лукашенко: Мы с Путиным можем собачиться по любым вопросам, кроме обороны

Шоу-бизнес

"Я жила с Киркоровым и видела его без одежды!": неожиданное признание Гусевой
Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой
Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"
Решившаяся на ЭКО Наташа Королева сообщила о втором ребенке

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Бородина не простила Моргенштерну награды "Женщина года": Не хочу просыпаться в этот мир

Артистка негативно отнеслась к подобному
Шоу-бизнес

Утомленную Асмус заплевали: Опять разделась на камеру

В Сети обсуждают новое видео актрисы

Шоу-бизнес

Ночевали раздельно: дело о расчленении Энди Картрайта получило новый виток

Адвокат матери Энди Картрайта раскрыл неизвестные детали
Шоу-бизнес

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева

Наследница актера считает случившееся бесстыдством

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+