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"Это проект": Сябитова окрестила свадьбу Бузовой фиктивной

Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Перед Новым годом пара отправилась на Мальдивские острова, чтобы провести время вместе. Недавно в Сети появились кадры с роскошной свадебной вечеринки Ольги Бузовой и Давида Манукян. Поклонники решили, что возлюбленные захотели узаконить отношения, однако все оказалось не так просто.
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Выяснилось, что курортный брак, который заключили звезды, не имеет никакой юридической силы нигде в мире. Это просто веселое мероприятие для романтического времяпрепровождения. Некоторые отели предлагают посетителям такие услуги. Мимо этого события не смогли пройти многие знаменитости. Как сообщает "Пятый канал", особенно резко на тему мероприятия высказалась известная сваха и ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Ситуация из разряда "сахар сладкий, соль соленая, а зимой идет снег". Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной, – это нелепо", – заявила она.

После возвращения в столицу паре придется сыграть свадьбу еще раз, иначе брак будет фиктивным, а статус "миссис Манукян", которым наградили певицу поклонники, так и останется лишь в комментариях к постам. Многие пользователи, как и телеведущая, все еще верят в то, что мероприятие – еще один продуманный пиар-ход.

Роза Сябитова подкрепляет свою точку зрения тем, что Ольга Бузова живет слухами. "Это проект "Ольга Бузова", и мы все это прекрасно понимаем", – сказала она. Ведущая добавила, что популярность певицы говорит о состоянии общества, которое ее не радует.


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Автор: 12 января 2021, 12:41 Источник: iReactor ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова на максималках: красотка показала новые формы

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