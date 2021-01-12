"Это проект": Сябитова окрестила свадьбу Бузовой фиктивной

Перед Новым годом пара отправилась на Мальдивские острова, чтобы провести время вместе. Недавно в Сети появились кадры с роскошной свадебной вечеринки Ольги Бузовой и Давида Манукян. Поклонники решили, что возлюбленные захотели узаконить отношения, однако все оказалось не так просто.



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