Умерла экс-помощница Анатолия Собчака

Стало известно о смерти ректора Московского государственного технологического университета "Станкин". По данным СМИ, Елена Катаева не дожила до 65 лет.
На данный момент нет подробностей случившегося, пишет RT. В девяностых Катаева работала в команде первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, отмечает Пятый канал.
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