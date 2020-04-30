Известие о смерти выбило Разина из колеи

Андрей Разин принес соболезнования семье скончавшегося 30 апреля мэра Ставрополя Андрея Джатдоева. Продюсер в шоке от случившегося.

Андрей Разин был хорошо знаком с градоначальником. Он вспомнил, как в 1979-м году после окончания ГПТУ №24 их с товарищами поселили в общежитии на улице Пржевальского, 10 в Ставрополе. Там же проживал будущий мэр.

Музыкант с Джатдоевым были соседями по комнатам. "Так, скромно этот человек, прибывший в Ставрополь, вместе с нашими ребятами начинал свою жизнь", – отметил Разин. По его словам, это был один из достойных людей. "Всю свою жизнь он работал на благо города. Знаю его как человека очень порядочного", – заверил продюсер "Ласкового мая".

Кроме того, Андрей Разин попросил у усопшего прощения за тех земляков, что его обижали. "Это – большая утрата для города Ставрополя", – констатировал Андрей Разин. Судя по длинному и искреннему посту, известие о смерти знакомого выбило его из колеи.

Напомним, ранее продюсер высказался по поводу самочувствия больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Андрей Разин пожаловался на то, что уже "получил по шапке" за свои слова, и поэтому отказывается впредь комментировать данную тему.

