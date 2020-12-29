Перекроенное лицо Вайкуле вызвало оторопь: Похожа Лаймочка стала на Аллочку

Лайма Вайкуле в личном блоге поздравила поклонников с наступающими праздниками. Звезда записала видеообращение, на котором предстала в странном виде.

"Надеюсь, год белого бычка будет намного-намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем мечтается", – пожелала знаменитость. Она рассказала, что у нее елочка прямиком из леса, поэтому из игрушек на ней только шишечки.

Также Лайма Вайкуле призналась, что с ней, как и всегда, ее преданные гномики. "Один вот сознательный, в маске, остальные уже вакцинировались", – пошутила артистка. Звезда заявила, что мечтает скорее встретиться с поклонниками в будущем году на концертах.

Подписчики неоднозначно отреагировали на видео. Некоторые отметили, что певица зря срубила ель, ведь это не экологично. Другие ужаснулись перекроенным лицом артистки. Интернет-пользователи сравнили Лайму Вайкуле с Ириной Аллегровой и Аллой Пугачевой. Народ отметил, что узнал певицу только по голосу.

"Ой думала Аллегрова (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все на одно силиконовое тело и лицо", "На Аллегрову похожа", "На Максакову похожа", "Лайма???? Я вас не узнала. Какая вы очаровательная! В чем секрет?", "С новой прической Вас не узнать!", "Похожа Лаймочка стала на Аллочку", "Совсем не узнала...Очень напоминает Ирину Аллегрову", "Узнала только по голосу", – написали в комментариях.