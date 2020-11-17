Вскрывает людей: Богомолов рассказал о скелете в шкафу Собчак

Ксения Собчак известна своим напористым характером и умением идти напролом. Кажется, она может взять интервью у любого, хоть достать дьявола из-под земли. Ее муж Константин Богомолов открыл тайную способность супруги.

45-летний Константин Богомолов женат на Ксении Собчак уже год. Константин Богомолов боготворит свою жену Ксению Собчак. Режиссер высоко оценил фильм 39-летней жены о Среднеуральском женском монастыре. Напомним, там на Ксению якобы было совершено жестокое нападение, в результате чего ей сломали нос. За это Богомолов гордится пробивной женой.

Также Богомолов восторгается умением Собчак строить интервью и вытаскивать из спикеров интересные детали. Благодаря этому у нее всегда получается исповедь гостя. Собчак может показать интересный разговор даже с тем, у кого нет бешеной популярности.



"Последняя работа КС – это еще одно доказательства ее профессионализма и таланта, и невероятной способности вскрывать людей, она – один из лучших журналистов в стране", – уверенно сказал Богомолов.

Он считает, что Собчак занимается любимым делом и работает не с тем, что интересно людям, а с тем, что интересно ей. В итоге это оказывается востребованным. Об этом режиссер написал в своем "Инстаграм". Он считает, что телеведущая отлично продвигает свое ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!", куда приглашает неординарных личностей. По данным Forbes, программа приносит Ксении 64 миллиона рублей за год.