Виктория Боня рассказала о своей убогой жизни в коммуналке

Сейчас 41-летняя Виктория Боня – успешная бизнесвумен, она ни в чем не нуждается и не жалеет на себя денег. Но так было не всегда, в первое время в столице ей приходилось несладко.
До того, как попасть на шоу "Дом-2", благодаря которому девушка прославилась, Виктория Боня долгое время пыталась покорить Москву. Во время одного из прямых эфиров в "Инстаграм" поклонники спросили светскую львицу, как научиться ценить то, что имеешь. Телеведущая привела пример из собственной жизни.
Девушке приходилось снимать комнату в коммуналке в районе станции метро Пролетарская. По словам Виктории Бони, там было три железных кровати и один стол. "Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть", – поделилась блогер.
Но ей надо было выживать, а возможности на лучшие условия не было. "И надо ценить. Даже ту комнату. Потому что крыша над головой", – рассказала модель. Также знаменитость призналась, что жила даже на улице.
Напомним, в настоящее время Виктория Боня проживает в Монако вместе с восьмилетней дочерью Анджелиной, которую родила в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом. В Москву будущая звезда из Краснокаменска в 16-летнем возрасте. Девушка работала официанткой, параллельно поступила в институт. В 27 лет она пришла на "Дом-2", после чего стала медийной персоной и сделала карьеру телеведущей.
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