Адвокат о расставании Гордона с молодой женой: Самый цивилизованный развод

В июле стало известно, что Александр Гордон развелся со своей супругой Нозанин Абдулвасиевой. В суде экс-возлюбленные не появлялись, они доверили процесс адвокатам.

Некоторые удивились расставанию Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой, ведь у них, казалось, все было хорошо. Но даже двое детей не стали причиной для сохранения брака. Конечно, есть и скептики, которые изначально не верили в долговечность отношений телеведущего с избранницей, ведь она была младше него на 30 лет.

Что стало причиной для развода, неизвестно. Журналисты лишь узнали, что документы подала Нозанин. Судебный процесс прошел мирно, тихо. Очевидно, что супруги сумели договориться друг с другом.

Адвокат Гордона Жанна Маргулис отметила, что это был "самый цивилизованный развод". Она по-дружески общалась с юристом Денисом Красовитовым, который представлял интересы Нозанин. "Такое в моей практике впервые", – призналась Маргулис. Также она не сомневается, что Гордон и Абдулвасиева продолжат общаться, и дети тут не причем. "Они поступают, как взрослые люди", – заключила адвокат.

Красовитов, в свою очередь, обратил внимание, что мирное решение вопроса позволило сэкономить силы и средства. "Мы не подвели их (Александра и Нозанин – Прим. ред.)", – считает юрист.