Летучая возбудила россиян истошными криками (видео)

Елена Летучая испытала острые ощущения. Телеведущая прокатилась над озером по канатной дороге.

Елена Летучая и ее муж-бизнесмен Юрий Анашенков решили попутешествовать по России. Супруги отправились в Карелию. Там теледива попробовала экстремальное занятие. Она на большой высоте пролетела над водной гладью, при этом громко крича от страха и восторга.

Видеоролик знаменитость опубликовала на совей странице в "Инстаграм". Ее поклонники тут же возбужденно начали комментировать запись. Многие признались, что и сами не прочь подвергнуть себя такому риску, чтобы испытать прилив адреналина. "Я бы тоже так хотела! Супер!", "Здоровско, Елена!", "Круто!" – эмоционально высказались пользователи соцсети.