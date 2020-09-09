Летучая возбудила россиян истошными криками (видео)

Елена Летучая и ее муж-бизнесмен Юрий Анашенков решили попутешествовать по России. Супруги отправились в Карелию. Там теледива попробовала экстремальное занятие. Она на большой высоте пролетела над водной гладью, при этом громко крича от страха и восторга.
Видеоролик знаменитость опубликовала на совей странице в "Инстаграм". Ее поклонники тут же возбужденно начали комментировать запись. Многие признались, что и сами не прочь подвергнуть себя такому риску, чтобы испытать прилив адреналина. "Я бы тоже так хотела! Супер!", "Здоровско, Елена!", "Круто!" – эмоционально высказались пользователи соцсети.
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