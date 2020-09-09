Ночевали раздельно: дело о расчленении Энди Картрайта получило новый виток

Энди Картрайт и его жена Марина Кохал ночевали в раздельных комнатах. Об этом заявил адвокат матери погибшего Антон Кобит. Артист много работал и практически жил в своем кабинете, сообщает Starhit.
Многие уверены, что женщина убила супруга на почве ревности. У Картрайта была настоящая возлюбленная, и это раздражало его жену. А его брак якобы был фиктивным. Он был нужен мужчине на тот момент для получения гражданства.
Трагедия произошла в конце июля. Полиция нашла расчлененное тело Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, в его квартире в Санкт-Петербурге.
Марина Кохал призналась в содеянном. Однако потом начала приводить странные причины, которые осложнили дело. Якобы она хотела спасти его от передозировки наркотиков, а потом пыталась скрыть произошедшее, чтобы не портить его репутацию.
История запутанная. Друзья Картрайта уверяют, что женщина занималась оккультизмом и шантажировала супруга. Теперь следствию предстоит выяснить истинные мотивы виновника произошедшего.
Защитники считают, что женщину нельзя заключать под стражу, поскольку нет прямых доказательств ее вины.
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