Ночевали раздельно: дело о расчленении Энди Картрайта получило новый виток

Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта все еще расследуется. Как и почему жена вдруг взяла и прикончила своего мужа, да еще и расчленила тело, пока остается загадкой. На днях процесс получил новый оборот благодаря информации от адвоката матери музыканта.

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