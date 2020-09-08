"Мог получить четыре года условно": Ефремов упустил возможность сесть за решетку

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский сделал сенсационное заявление. Он рассказал о том, как следовало защищать подсудимого Михаила Ефремова.



Александр Добровинский назвал роковую ошибку адвоката актера – Эльмана Пашаева. По его словам, она заключается в том, что не было проверено сердце звезды театра и кино. Он отметил, что сердечная мышца у алкоголиков "тоненькая, как тряпочка".

"Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", – заявил адвокат. По его словам, если бы он защищал артиста, то обязательно провел бы ЭКГ. Добровинский заверил, что, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, актер "мог получить четыре года условно".

Кроме того, он назвал и другие ошибки защитников знаменитости. Во-первых, им не нужно было "валять в грязи" семью погибшего в аварии Сергея Захарова. И, во-вторых, не стоило сосредотачиваться на том, чтобы принципиально выиграть у Добровинского. Адвокат отметил, что это отвлекло их от материалов дела.

При этом Добровинский признал, что специально расставил ловушки для защитников Михаила Ефремова в суде. Он добавил, что знал, что все будет именно так, как получилось в итоге, и актера посадят за решетку. Как писали "Дни.ру", артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Пьяный Михаил Ефремов был за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. В народе суд над артистом окрестили цирком и затянувшимся сериалом.

