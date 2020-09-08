"Мишка, молись!": жена Ефремова закатила истерику в зале суда

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова тянется с 8 июля. Однако многие восприняли приговор суда как неожиданность. Будто все шло совсем к иному исходу. особенно остро реагировала жена артиста.

Во вторник 8 сентября суд вынес приговор 56-летнему актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо лишения свободы приговор обязывает актера заплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего и лишает Ефремова водительских прав на три года. То есть, когда он выйдет на свободу, то может смело снова садиться за руль.

Во время оглашения приговора супруге актера Софье Кругликовой стало плохо, она закатила истерику и была на грани потери сознания, сообщает "Вокруг ТВ". Женщина пошатнулась и вскрикнула.



"Молись, Мишка! Молись!" – кричала она.

Когда актера вывели из зала суда и отправили в автозак для транспортировки в СИЗО, жена подсудимого бросилась на скамейку в коридоре и разрыдалась.

Ранее "Дни.ру" писали, что режиссер Иван Охлобыстин импульсивно поддерживал актера. Он считает приговор несправедливым.