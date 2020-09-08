"Все довольны?": Охлобыстин взорвался после приговора Ефремову

Во вторник, 8 сентября, в Пресненском суде Москвы вынесли приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Коллеги артиста по своему отреагировали на вердикт.

Актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима по делу о пьяной аварии, которая унесла жизнь человека. Реакция на приговор оказалась противоречивой. Многие коллеги актера жалеют его и считают его долю слишком суровой, несмотря на то, что речь идет о смертельной аварии.



Режиссер Иван Охлобыстин поддерживал коллегу на протяжении всего дела и в итоге назвал "болезненным" решение суда. "Ну что, все довольны?" – импульсивно высказался он.

Актер и друг Михаила Ефремова Сергей Газаров расстроился из-за услышанного. "Слишком суровое наказание. Сложно и больно для его семьи, родных, да и в общем для всех нас", – приводит его слова РИА Новости в своем телеграммной-канале.



Заслуженный артист Василий Мищенко считает, что это "беспредел", ведь у актера трое детей. Депутат Вячеслав Лысаков полагает, что этот случай будет уроком для тех звезд, которым позволено больше, чем простым гражданам, и все сходит с рук.

Адвокат старшего сына погибшего сообщил, что его сторона недовольна компенсацией и будет обжаловать ее.

ДТП случилось вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер в пьяном виде за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второго транспортного средства умер.

