Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Сумасшедшие фанатки и черные маги встали на защиту Ефремова: что происходит возле зала суда

Сумасшедшие фанатки и черные маги встали на защиту Ефремова: что происходит возле зала суда

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Утром 8 сентября в Пресненском суде Москвы началось заседание по делу заслуженного артиста. Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии.

Продолжение: Лучше бы умер: Мясников назвал выгодный для Ефремова исход ДТП
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С раннего утра возле здания столичного суда началась вакханалия. Услышать приговор пришли репортеры, поклонники, друзья и коллеги Михаила Ефремова. Не обошлось без конфликтов. По словам очевидцев, сумасшедшие фанаты звезды сцепились за место в "первом ряду" и не пропускали вперед журналистов.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

На месте событий также заметили шамана. Мужчина в длинном кафтане и головном уборе, украшенном перьями, устроил обряд. Он некоторое время ходил возле суда, пел песни и бил в бубен. Инцидент сняли журналисты телеграм-канала RT. Шаман объяснил, что такие действия должны защитить Ефремова от сурового наказания.

"На помощь" артисту также пришел "черный маг". Молодой человек разложил фотографии адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского и начал "колдовать". Следившие за порядком полицейские заинтересовались его работой и попросили пройти с ними в автозак.

Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанным оказался Никита Турчин – бывший участник 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Он называет себя "ключником", потому что ходит со связкой ключей, которые когда-то принадлежали уже умершим людям. Также известно, что он снимался в "Доме-2".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второй машины скончался от множественных переломов в больнице. Медицинская экспертиза установила, что актер был пьян в момент ДТП.

Автор: 8 сентября 2020, 13:11 Источник: Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пашаевский цирк не помог, 8 лет нормальный срок.
1

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