Назван истинный виновник смертельной аварии с участием Ефремова

Утром 8 сентября возле Пресненского суда в Москве собрались десятки репортеров. Поддержать Михаила Ефремова пришли его родственники, а также близкие друзья – актер Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачев.
На месте событий оказался шоумен Никита Джигурда. Он заявил, что внимательно изучил дело коллеги. По его мнению, на самом деле смертельную аварию устроил другой человек – актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.
Артист сослался на заключение эксперта Юрия Макеева. Он показал фотографию внедорожника Ефремова после ДТП и сказал, что на ней можно увидеть, как из автомобиля появляется нога женщины.
Затем Джигурда продемонстрировал снимки, сделанные одной из камер видеонаблюдения вечером 8 июня. На фотографиях рядом с Ефремовым стоит незнакомка, сообщает Life.
Напомним, 8 сентября артисту вынесут приговор. Суд уже признал Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, повлекшем гибель человека. Срок огласят уже в ближайшее время.
Отметим, что прокурор запросил для звезды одиннадцать лет тюрьмы. Адвокат Михаила Ефремова выразил надежду, что актер не будет отправлен за решетку. Сам подсудимый предположил, что его приговорят к восьми годам колонии.
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