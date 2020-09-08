Суд вынес приговор устроившему смертельное ДТП Ефремову

В Пресненском суде Москвы огласили приговор Михаилу Ефремову. Актер устроил смертельное ДТП в центре столицы.

Продолжение: 8 лет тюрьмы: оторопевший от приговора Ефремов схватился за стол

Суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении преступления. Артисту назначили реальный срок – восемь лет колонии общего режима. Ему предстоит выплатить 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Кроме того, знаменитость лишили водительских прав на три года. Потерпевшая сторона осталась довольна наказанием. Обжаловать приговор родственники жертвы не планируют.

Отметим, что прокурор запросил для актера одиннадцать лет колонии общего режима. Адвокат Эльман Пашаев назвал такой приговор "несправедливым" и выразил надежду, что Михаила Ефремова не будут лишать свободы.

В минувший четверг, 3 сентября, актер признал свою вину в суде. Во время заседания он прочитал собственное стихотворение, посвященное погибшему водителю. Артист допустил, что его могут приговорить к восьми годам колонии.

Напомним, страшная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Внедорожник Jeep Grand Cherokeе, за рулем которого находился артист, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada, где сидел курьер Сергей Захаров.

Водитель второго транспорта оказался зажат в машине. Прибывшие спасатели вызволили его и передали врачам. В тот же день Захаров скончался от травматического шока и обильной кровопотери в больнице. Его похоронили в Рязанской области.

Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Михаил Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотических средств. В отношении заслуженного артиста возбудили уголовное дело. Его отправили под домашний арест.