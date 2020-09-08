Жена Ефремова готовится к суровому приговору

Коллеги и друзья актера стараются поддерживать Кругликову, которая будет растить детей одна. Близкая подруга семьи, ресторатор Татьяна Беркович, считает, что 16-летней дочери Ефремова Вере придется подрабатывать, чтобы помогать маме с финансами. По словам женщины, Софья готовится худшему.
Сестра Михаила Олеговича Анастасия жаждет справедливости. Она считает, что для приговора недостаточно доказательств. По ее мнению, результаты экспертизы и видеозаписи с места ДТП, которые были представлены в суде, весьма неубедительны.
Такая же точка зрения и у племянницы актера. Она убеждена, что ее дядя признал вину лишь потому, что устал от спектакля, в который превратились судебные разбирательства.
Адвокат Эльман Пашаев отметил, что Ефремов пока не думал просить суд о помиловании. Сначала необходимо все-таки услышать решение инстанции.
Напомним, ранее Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова. Звезда сериала "Интерны" отметил, что Михаил Олегович очень слаб, раздавлен и лишен будущего.
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