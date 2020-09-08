Жена Ефремова готовится к суровому приговору

Обещается, что 8 сентября огласят приговор Михаилу Ефремову. Сторона обвинения хочет, чтобы актера приговорили к 11 годам лишения свободы. Супруга артиста Софья Кругликова переживает за свою дальнейшую жизнь.



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