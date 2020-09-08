"Судить нельзя помиловать": звезды высказались о приговоре алкашу-убийце Ефремову

8 сентября в 11 утра в Пресненском суде Москву начнут оглашать приговор актеру Михаилу Ефремову. С момента пьяной автоавариии на Садовом кольце с его участием, в результате которой погиб человек, прошло ровно три месяца. Процесс по делу Ефремова больше напоминал фарс, ведь его адвокат пытался убедить общественность, что актер ничего не помнит, за рулем был не он, а всему виной – инопланетные силы или вмешавшиеся в процесс управления автоматикой машины американцы. Сочтет ли суд убедительными эти гипотезы, узнаем совсем скоро. Пока же "Дни.ру" узнали у известных людей, заслуживает ли знаменитый артист снисхождения.

Владимир Березин, диктор:

– Доверие к судебной системе в нашей стране по многим причинам неоднозначное. А Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев пытаются и вовсе изгаляться над ней, издеваться. Но мне кажется оскорбительным весь устроенный ими цирк, связанный со смертью невинного человека. Неприятно смотреть, как Михаил Олегович пытается юлить. Закон должен быть для всех одинаков, не взирающий на твое общественное положение, звания, регалии. Более того, чем популярнее, известнее, человек, чем он более велик, тем больше должна быть у него ответственность. Если ты считаешься лидером мнений, звездой, на которую смотрят снизу вверх, то должен быть морально-нравственным ориентиром для всех остальных. По моему мнению, Ефремов заслуживает самого сурового наказания именно в показательных целях, чтобы каждый человек понял: "Так поступать нельзя".

Алена Кравец, актриса, певица, модель:

– Я думаю, звания, регалии и титула не должны влиять на Фемиду. Если вы помните, у этой богини правосудия завязанные глаза. Т. е. она не смотрит ни на что другое, кроме меры вины, которую отвешивает на весах в руках. Ефремов может быть хоть трижды гениальным актером, но отвечать по закону должен как все. И даже строже. Потому что со звезд берут пример, на них ориентируются поклонники. Но вряд ли он своей пьяной ездой и смертельной аварией может стать достойным примером.

Рустам Солнцев, шоумен:

– На мой взгляд, все люди заслуживают снисхождения. Тем более, Михаил Ефремов. Ведь он по какому-то странному стечению обстоятельств попал в руки адвоката Пашаева. Это ж надо было так угораздить в довершение ко всем несчастьям! Уверен, что если бы не действия этого Пашаева, отношение к Ефремову было бы в обществе иное. Что же касается его известности... Например, когда в Америке судят поп-исполнителя, то и срок ему дают меньше. За наркотики он может получить принуждение к лечению, тогда как простого человека ждет реальный срок. У нас тоже судья – живой человек, который, может быть, видел Ефремова в театре, в кино. Но, вместе с тем, он понимает, что существует пристальный взгляд народа. Поэтому, думаю, Михаил Олегович получит реальный срок, но он будет меньше требуемых прокурором 11 лет. Вероятно, лет 5-6.

Иван Охлобыстин, актер театра и кино:

– Я обратился с открытым письмом к президенту страну. В нем я пишу, что вне всяких сомнений, Михаил виноват, но нужно проявить несправедливость по отношению к нему, потому что ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Ефремов не представляет опасности для общества.