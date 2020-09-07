Дочь Ефремова засекли с лесбиянками в Белоруссии

Наследница устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова приняла участие в протестных акциях в Минске. Девушку заметили с флагом ЛГБТ-сообщества в толпе шествующих женщин.

Анна Мария сообщила, что "полулегально пересекла границу". На фото в своем инстаграм-аккаунте девушка целуется в губы с участницей митинга. Журналистам дочь Михаила Ефремова сообщила, что "полулегально пересекла границу" России и Белоруссии ради того, чтобы попасть на митинг, а более подробно о своей поездке она рассказала подписчикам в "Твиттере".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались протесты, митинги и забастовки. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Глава государства назвал это попыткой захвата власти.

Дочь звезда театра и кино известна своими эпатажными поступками и высказываниями. Так, ранее Анна Мария показала в личном блоге пикантную фотографию. На снимке она стоит у стены в мужских трусах. Грудь блогер замазала в фотошопе. Стройное тело девушки обвивают тугие веревки. Как оказалось, вместе с друзьями она практикует шибари – японское искусство ограничения подвижности.

Как писали "Дни.ру", 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Гособвинение требует отправить актера в колонию общего режима на 11 лет. Трагедия произошла 8 июня. Тогда артист вылетел на "встречку", будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и врезался в грузовик. Водитель второго автомобиля, курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.