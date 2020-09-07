Охлобыстин бросился в ноги президенту ради спасения Ефремова: Пощадите его

Приговор артисту, совершившему смертельное ДТП, огласят 8 сентября – ровно через три месяца после трагедии. Прокурор запросил для подсудимого 11 лет колонии общего режима, и эта цифра напугала многих. На дело не повлияло даже то, что в конечном итоге Михаил Ефремов признал вину.
Накануне Иван Охлобыстин на своей странице во "ВКонтакте" публично обратился к президенту России. По словам звезды, артист вне всяких сомнений виноват в гибели человека, однако актер не выживет за решеткой. "Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего", – пишет режиссер.
По словам знаменитости, к Михаилу Ефремову необходимо проявить "несправедливость", которую он много лет так яростно обличал в своих выступлениях. По мнению Ивана Охлобыстина, друг делал это по наивности и из-за отсутствия стратегического мышления. "Пощадите его своим личным указом", – призывает артист.
Также актер извинился за публичное обращение и заявил, что многие его осудят за такую просьбу. Звезда хочет, чтобы в его памяти президент России остался "Владимиром милосердным".
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Он вылетел на "встречку", будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и врезался в грузовик. Сергей Захаров скончался от полученных травм.
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