"Вы меня душите": в Сеть "слили" тайный разговор Ефремова с адвокатом

Вероятно, беседа произошла за несколько часов до последнего заседания, на котором артист признал свою вину. После этого прокурор затребовал для знаменитости 11 лет колонии общего режима.
Михаил Ефремов интересуется у Эльмана Пашаева, стоит ли ему в последнем слове упоминать про сына погибшего Сергея Захарова. Как отметил адвокат, потерпевший запросил у актера компенсацию в размере 7,3 миллиона рублей.
В ответ звезда удивилась, почему наследник хочет не 8 миллионов и восемь лет колонии, ведь так было бы логичнее. При этом артист отметил, что у него все равно нет этих денег, поэтому его проще расстрелять. Адвокат уверяет, что подсудимого ждет максимум пять-шесть лет за решеткой.
Впрочем, Михаила Ефремова, судя по записи разговора, больше волнует не собственный срок, а угрозы, которые получает его семья. Артист был уверен, что травля прекратится, как только он пойдет в суд. Эльман Пашаев заявляет, якобы ему тоже несладко – все говорят, что он "топит" актера. "Вы меня не топите, вы меня душите", – парирует звезда.
Стоит отметить, что в Сети обсуждают поведение юриста, защищающего интересы Михаила Ефремова. Адвоката называют "решалой", который уже не первый раз берет деньги с подсудимых, обещая условный срок.
Например, в 2014 году Эльман Пашаев таким образом выманил пять миллионов из экс-начальника отдела ФМС по району Южное Бутово Алексея Арсеновича, которого поймали на взятке. В итоге чиновник сел на четыре с половиной года, хотя правозащитник клялся, что сможет выбить ему "условку". За работу над делом Михаила Ефремова Эльман Пашаев, по слухам, получил 10 миллионов рублей.
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