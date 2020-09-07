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Бывший арестант рассказал, как Ефремов будет жить в тюрьме

Бывший арестант рассказал, как Ефремов будет жить в тюрьме

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Получивший срок за убийство сообщил о том, какая жизнь ждет Михаила Ефремова в заключении. Он считает, что артисту будет лучше отбывать срок в колонии-поселении.
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Максим Митенков, который поделился информацией о жизни после приговора, как и Михаил Ефремов, стал виновником смертельной аварии. Бывший арестант полагает, что, если суд назначит актеру пребывание в колонии-поселении, то ему повезет.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Экс-заключенный рассказал, что в колонии-поселении жизнь проходит в общежитиях, а не в камерах, как в колониях общего и строгого режима. Там арестантам дают возможность перемещаться по территории без ограничений и носить гражданскую одежду. Максим Митенков считает, что ношение робы оказывает негативное влияние на психику, поэтому без нее отбывать срок гораздо легче. "У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения. Кроме того, они могут с разрешения администрации даже жить на съемных квартирах около колонии с семьей", – сообщил мужчина.

Митенков подчеркнул, что освободиться условно-досрочно из колонии-поселения проще, чем из колонии общего режима. Поселенец может получить условный срок после подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания на более мягкую. При прочих равных условиях из колонии общего режима Ефремова смогут перенаправить не домой, а в колонию-поселение.

Пока неизвестно, какую меру заключения суд выберет для актера. Михаил Ефремов ожидает наказания.

7 сентября 2020, 00:05 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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