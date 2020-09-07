Бывший арестант рассказал, как Ефремов будет жить в тюрьме

Максим Митенков, который поделился информацией о жизни после приговора, как и Михаил Ефремов, стал виновником смертельной аварии. Бывший арестант полагает, что, если суд назначит актеру пребывание в колонии-поселении, то ему повезет.
Экс-заключенный рассказал, что в колонии-поселении жизнь проходит в общежитиях, а не в камерах, как в колониях общего и строгого режима. Там арестантам дают возможность перемещаться по территории без ограничений и носить гражданскую одежду. Максим Митенков считает, что ношение робы оказывает негативное влияние на психику, поэтому без нее отбывать срок гораздо легче. "У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения. Кроме того, они могут с разрешения администрации даже жить на съемных квартирах около колонии с семьей", – сообщил мужчина.
Митенков подчеркнул, что освободиться условно-досрочно из колонии-поселения проще, чем из колонии общего режима. Поселенец может получить условный срок после подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания на более мягкую. При прочих равных условиях из колонии общего режима Ефремова смогут перенаправить не домой, а в колонию-поселение.
Пока неизвестно, какую меру заключения суд выберет для актера. Михаил Ефремов ожидает наказания.
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