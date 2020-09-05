Значит, война? Бородина сравнила Бузову с отпрыском овцы в ответ на обвинения

Накануне Ольга Орлова опубликовала совместную фотографию с Ксенией Бородиной. Звезды скандального проекта "Дома-2" вызвали неадекватную реакцию Ольги Бузовой. Остается только гадать, что же так задело звезду.

Ходят слухи, что Ксения Бородина никогда не могла похвастаться крепкой дружбой с Ольгой Бузовой. Однако, проект на телеканале ТНТ сблизил двух светских лиц и позволил обеим продвинуться по карьерной лестнице.

Многочисленная аудитория подозревала, что звезды снова рассорили и начали атаковать друг друга.

Ксения Бородина стала все чаще появляться в компании Ольги Орловой. Теперь девушки не расстаются ни на один вечер. Их совместные походы в рестораны уже заметили все поклонники.

Ольга Бузова пока не комментирует изменения в личной жизни и не разглашает подробностей, связанных с ее общением с коллегами. Однако, известно одно. Телеведущая следит за страницами звезд в "Инстаграм".

"Как вам идет мое фирменное карэ, красотки", – неоднозначно прокомментировала совместную фотографию теледив Бузова.

Шутучный ответ Бородиной не заставил себя долго ждать. Звезда открыто заявила, что фирменным у Ольги "может быть только карэ ягненка".

На этот раз пользователи социальной сети стали свидетелями публичного осуждения ведущих. Бузова посетовала, что звезды скопировали ее всеми известный образ.

Поклонники даже не успели оценить разразившийся спор между двумя телеведущими. Орлова моментально удалила все комментарии, показав свое отношение к публичной критике.

Остается только гадать, в каких отношениях сейчас находятся Бородина и Бузова. Неужели звездные коллеги скоро рассорятся и перестанут вести легендарный проект "Дом-2".