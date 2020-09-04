Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком

Светский журналист Божена Рынска опубликовала объявление о поиске няни для своего ребенка. Дочь от погибшего бизнесмена Игоря Малашенко родилась у нее уже после смерти супруга Божены.
Когда-то пара заморозила свои клетки для ЭКО. Этим и воспользовалась журналистка. Вынашивала девочку суррогатная мать.
Раньше с маленькой Женей помогала мать журналистки. Однако она уехала лечиться, и теперь Рынска осталась один на один со счастьем материнства.
"Помощь в приготовлении обеда. Питание с меня. Девочка по ночам не будит. Не капризная. Здоровая. Характер спокойный. Аппетит выдающийся. Просто подарочный ребенок", – написала журналистка.
Конечно, подписчики не смогли сдержаться и не дать совет. Многие считают, что матери негоже почти все обязанности спихивать на няню. Мол, а самой-то тогда что делать? Но кто-то все-таки поддержал женщину.
Напомним, что в начале 2019 года Игорь Малашенко был госпитализирован с неврологическими проблемами на фоне клинической депрессии. 25 февраля в Испании на 65-м году жизни, по данным Верховного суда Андалусии, он покончил с собой. Его нашли мертвым в саду собственного дома.
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