Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком

Воспитывать ребенка в одиночку крайне тяжело, поэтому Божена Рынска разыскивает специалиста, который смог бы помочь. Всего-то надо кормить, убирать, гулять и укладывать ребенка. В общем-то, делать все.

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