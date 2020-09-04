Звезда Comedy Woman рассекретила возлюбленного

Избранником хрупкой блондинки стал Дмитрий Чернак. Мужчина работает автором в Comedy Woman. Несколько раз Чернак участвовал в проекте как актер. Именно на сцене шоу, по словам Надежды Сысоевой, между ней и сценаристом проскочила искра. По сюжету одного из номеров Надежда и Дмитрий целовались – это и стало отправной точкой их романа.
По словам звезды Comedy Woman, с новым избранником у нее много общего. Знаменитости, например, разделяют увлечение серфингом. Карантин из-за пандемии коронавируса Дмитрий и Надежда провели вместе. Эти отношения, как говорит артистка, родились из крепкой дружбы.
Романтичные фотографии с нынешним избранником Надежда Сысоева в соцсетях не публикует. Наученная горьким опытом прошлых отношений, звезда проекта Comedy Woman проживает счастье в тайне от поклонников. Артистка более трех лет встречалась с солистом группы "Банд’Эрос" Романом Паном. По неопытности Надежда обо всем, что происходит в ее отношениях с вокалистом, рассказывала подписчикам личного микроблога. Сегодня Сысоева жалеет о такой откровенности.
Также знаменитость опровергла слухи об интрижке с шоуменом и комиком Павлом Волей. Актриса подчеркнула, что с юмористом ее всегда связывали только приятельские отношения. Более того, сам Павел просил ее не опровергать сплетни об их якобы романе. Воля считал, что подобные новости хороши для пиара.
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