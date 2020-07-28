Звезда Comedy Woman Сысоева напугала маму изменениями во внешности: Губы накачала!

Теперь Надежду Сысоеву, прославившуюся благодаря шоу Comedy Woman, заподозрила в пластической операции собственная мать. Актрисе пришлось честно ответить родительнице.

Актриса Надежда Сысоева во время прогулки сняла несколько видео и опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Вместе с миллионами поклонников кадры посмотрела мама знаменитости и пришла в ужас – у дочери чересчур большие губы.

Вероятно, родительница отправила Надежде сообщение с требованием объясниться. Чтобы от поклонников не поступали подобные вопросы, Сысоева решила обратиться к маме публично. Она сняла новое видео, в котором рассказала, что у нее увеличились губы из-за маски (эффект при съемке в "Инстаграм").

Актриса специально прикрыла глаза, чтобы фильтр исчез. В итоге многие разглядели настоящие губы Надежды.

Нестандартная внешность Сысоевой всегда вызывает вопросы у поклонников. Многие предполагают, что ее безупречная красота – результат вмешательства хирургов.

Надежда не раз признавалась, что секретом ее идеального внешнего вида является правильное питание и походы к косметологу.

Напомним, недавно участница шоу Comedy Woman рассказала, на что тратит свой заработок. Оказалось, часть средств Надежда Сысоева отдает маме.