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Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции

Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции

Надежда Сысоева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Необходима помощь специалистов.
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После режима самоизоляции многие знаменитости признались, что набрали несколько килограммов. Они практически не отходили от холодильника, за что и расплачиваются. Надежда Сысоева столкнулась с другой проблемой. На карантине актриса смотрела "много всего", поэтому испортилось зрение.

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Во время недавних съемок Сысоева поняла, что видит объекты нечетко. Звезда Comedy Woman должна была прочитать фразу с экрана, но не смогла. "Я все чуть не испортила", – рассказала расстроенная актриса. Надежда намерена обратиться к специалистам, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения.

Многие пользователи Сети считают, что актриса уже обращалась к врачам. Правда, к тем, которые занимаются коррекцией внешности. Однажды Сысоеву не узнала родная мать: ей показалось, что дочь увеличила губы.

Надежда не раз говорила, что секрет ее красоты – правильное питание и походы к косметологу. На услуги этих специалистов актриса тратит много денег.

Автор: 12 августа 2020, 14:48 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

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