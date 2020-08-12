Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции

После режима самоизоляции многие знаменитости признались, что набрали несколько килограммов. Они практически не отходили от холодильника, за что и расплачиваются. Надежда Сысоева столкнулась с другой проблемой. На карантине актриса смотрела "много всего", поэтому испортилось зрение.
Во время недавних съемок Сысоева поняла, что видит объекты нечетко. Звезда Comedy Woman должна была прочитать фразу с экрана, но не смогла. "Я все чуть не испортила", – рассказала расстроенная актриса. Надежда намерена обратиться к специалистам, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения.
Многие пользователи Сети считают, что актриса уже обращалась к врачам. Правда, к тем, которые занимаются коррекцией внешности. Однажды Сысоеву не узнала родная мать: ей показалось, что дочь увеличила губы.
Надежда не раз говорила, что секрет ее красоты – правильное питание и походы к косметологу. На услуги этих специалистов актриса тратит много денег.
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