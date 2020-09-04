Миддлтон будет решать судьбу сына Маркл: Меган разочарована

Когда Елизавета II уйдет на покой, королем станет ее сын Чарльз, а после него – принц Уильям. Таким образом, наследник Гарри и Меган Маркл станет пятым в очереди на трон.
Недавно герцогиня Сассекская узнала об одном из пунктов Акта о престолонаследии. Оказывается, первые шесть наследников престола не могут вступать в брак без разрешения монархов. Даже если у герцога Кембриджского появится еще один наследник, Арчи все равно должен будет следовать этому правилу.
Исходя из этого, сыну Маркл также придется считаться с мнением супруги Уильяма Кейт Миддлтон. Эта информация очень расстроила Меган, ведь последние несколько лет она находится в ссоре с герцогиней Кембриджской.
Напомним, супруги внуков Елизаветы II не ладят с 2018 года. Меган за день до своей свадьбы крупно поссорилась с Кейт. По слухам, это произошло во время примерки платья. Маркл чем-то обидела дочь Миддлтон Шарлотту. Герцогине Кембриджской также досталось.
Их неприязнь друг к другу стала настолько невыносимой, что Меган и Гарри переехали в Виндзор. С того момента герцогиня Сассекская старается меньше общаться с Миддлтон. Несмотря на то, что Маркл отказалась от королевских обязанностей и теперь живет в США, она так и не помирилась с супругой Уильяма.
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