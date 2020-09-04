Миддлтон будет решать судьбу сына Маркл: Меган разочарована

Оказывается, в скором времени Кейт Миддлтон сможет принимать участие в жизни Арчи – сына принца Гарри и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская, которой напомнили весьма важную информацию, очень расстроилась. Вероятно, теперь она жалеет, что не стала отказываться от права своего сына на трон.

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