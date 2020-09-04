Киркоров распродает носки в своих соцсетях

Филипп Киркоров
объявил об открытии новой линии продаж своего дизайнерского бренда. На своей
странице в "Инстаграм" он объявил, что начинает продажу фирменных носков. Как к
этому отнеслись фанаты, не известно, так как новость опубликована в разделе "Сторис".
Носки с надписью "Цвет настроения синий" и другими цитатами из песен Киркорова можно купить в дизайнерском шоуруме Winway. Представлены мужские и женские комплекты. Набор из 10 пар обойдется в 3690 рублей.
В начале пандемии Филипп Киркоров заявил, что бизнес от продаж вещей из его гардероба приносит хороший доход. Выручки хватало не только на нужды поп-короля, но и на благотворительность, которой он занимается. Сейчас, очевидно, плохо дело.
Возможно, артист пытается спасти свой дизайнерский бизнес, ведь сейчас всем представителям бомонда приходится нелегко. Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", из-за пандемии коронавируса доход от фирменной одежды ООО "Фил ФО Ю" ушел в минус.
При этом жить как-то надо! Ведь в этом
году дети артиста – Мартин и Алла-Виктория отправились в первый класс. Звездных наследников проводил в школу отец артиста Бедрос Пилибос Киркоров.
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