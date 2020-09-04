72-летний Шуфутинский откровенно о новой возлюбленной: Она помогла мне пережить смерть

В 2015 году скончалась супруга Михаила Шуфутинского Маргарита, с которой он прожил 40 лет. Рядом с артистом в нелегкое для него время оказалась танцовщица шоу-балета Светлана Уразова. С тех пор они стали по-настоящему близки. прочитано 391 раз В последнее время общественность обсуждает скорую свадьбу Михаила Шуфутинского и Светланы Уразовой. Однако эти слухи артист комментировать не хочет. Он не отрицает, что встречается с танцовщицей, однако предпочитает молчать о своем счастье. ПО ТЕМЕ "Я календарь переверну, и снова 3 сентября": подборка приколов Шуфутинский кичится внуком-певцом из США Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" Шуфутинский отметил, что состоит в отношениях с человеком, который рядом с ним уже 24 года. "Светлана помогла мне пережить смерть Маргариты", – сказал артист. Больших подробностей о своем романе Михаил Захарович рассказывать не стал. Напомним, Шуфутинский был женат дважды. Будучи студентом, певец встречался с девушкой по имени Татьяна. Несмотря на то, что родители возлюбленных были против их отношений, пара вступила в брак. Однако через несколько месяцев они расстались. Виной этому – измены. Шуфутинский увлекся другой девушкой во время гастролей, а у Татьяны снова появились чувства к экс-возлюбленному. На Маргарите Михаил Захарович женился в 1971 году. Вскоре на свет появились их сыновья – Дэвид и Антон. Артист сожалеет, что уделял жене и детям мало внимания. Он постоянно гастролировал.

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