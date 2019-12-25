Михаил Шуфутинский похвастался талантливым внуком

Оказалось, 17-летний юноша тоже увлекается музыкой, как и его звездный дед. Ной вместе с остальными членами семьи проживает в Америке, в Филадельфии.
"Его новый трек “Diaspora” стал популярным в Израиле", – похвастался Шуфутинский в своем инстаграм-аккаунте.
Ной является наследником младшего сына Михаила – Антона, который женился на американке. Мужчина не пошел по стопам отца, поэтому преподает в одном из престижных американских университетов.
Помимо Ноя у Антона еще трое детей – два сына Захар и Дмитрий, а также маленькая Ханна Ренэ. Крошке в этом году исполнилось всего семь лет.
Старший сын Михаила – Дэвид – в отличие от младшего брата обосновался вместе с семьей в Москве. Он является востребованным продюсером и многодетным отцом. У него два сына и дочь.
Напомним, недавно 71-летний Шуфутинский предстал перед поклонниками во всей красе. Он опубликовал видео из бассейна. Как писали "Дни.ру", у некоторых фолловеров ролик с обнаженным музыкантом вызвал отвращение.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Плешивый
Что для вас главное в отношениях?
Впервые, а как было у Вас?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью