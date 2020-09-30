Беременна от Майами? Айза Анохина показала округлившийся живот

Недавно бизнесвумен и исполнительница Айза Анохина согласилась выйти замуж за своего нового парня, певца Олега Майами. Теперь же девушка показала округлившийся живот. "Беременна?" – гадают поклонники.

Айза Анохина показала в своем "Инстаграм" видео, на кадрах которого она гладит свой округлившийся живот. Девушка с нежностью смотрит в отражение в зеркале. Из подписи становится ясно, что она не беременна, однако живот выглядит очень натурально, как будто бизнесвумен и правда носит ребенка под сердцем.

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Подписчики растерялись – уж не беременна ли она от Олега Майами? Они не сразу поняли, что Айза Анохина не в положении. На видео отсутствует звук, поэтому суть поста можно понять только после прочтения текста. В нем артистка говорит, что ей пора заняться спортом.

"И кто счастливый отец?"; "Опять пельменями объелась", – написали наблюдательные фанаты.

Напомним, Айза Анохина рассталась со своим вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, от которого у нее сын Элвис. Старшего сына Сами она родила в первом браке с рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф.

Сейчас Анохина счастлива в новых отношениях. Ее избранником стал певец Олег Майами. Многие не верят в искренность их чувств и считают их встречи пиар-романом.

Тем не менее, Айза настроена серьезно. Недавно "Дни.ру" сообщали, что артистка уже готова выйти замуж за своего нового бойфренда.